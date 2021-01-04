شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي لـ الشباب والرياضة: بث بطولة كأس العالم لكرة اليد حقق الربح المطلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشيخ، المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومى لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال الـ 27 والمقامة على أرض فى مصر فى الفترة من 13 الشهر الجارى وحتى 31 من نفس الشهر، أن اللجنة من شأنها مخاطبة جميع الوزارات، وعلى رأسها الصحة والسياحة والداخلية، لتذليل كل العقبات وإنهاء الإجراءات خلال البطولة والظهور بالشكل اللائق المشرف .

وأضاف الشيخ، أن هذا السيستيم وضعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور توليه المسئولية ويعمل بها العديد من الأخصائيين والموظفين بالوزارة كل موظف يقوم بالاتصال بالوزارة المعنية لإنهاء كافة الإجراءات .

وتابع رئيس لجنة الإتصال الحكومى قائلا، نعمل منذ عام واكتسبنا العديد من الخبرات، ونسعى دائما لنكون محط أنظار العالم فى تنظيم البطولات، بطولة اليد لها رئيس لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وفيها 18 وزيرا، ووزير الرياضة هو مقرر اللجنة ومنها اللجنة التنفيذية التى يرأسها المهندس هشام نصر ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب.

وأشار الشيخ إلى أن دور لجنة الاتصال الحكومى تسهيل كل الإجراءات الحكومية مع الوزارات كوزارة الداخلية نحصل منها على كل التصاريح الأمنية الخاصة بالبطولة وإعطائها كل البيانات الخاصة بالوفود، لتأمين المقرات والملاعب، وزارة الطيران نتابع معها كل الأمور الخاصة بموعد الطائرات الخاصة بالوفود، ولاول مرة نأخذ الوفد فور وصوله المهبط وحتى استقراره بمقر الاقامة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتم إنهاء كافة الإجراءات مع وزارة السياحة لإنهاء التعاقد مع 4 فنادق لتنفيذ الاجراءات الاحترازية بـ " الفقاعة " .

وتحدث الشيخ عن الدور الفعال لوزارة الصحة والتى بذلت مجهود جبار فى اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذ " الفقاعة" والتى لاقت استحسان من الدول المشاركة وعلى رأسها اليابان والتى أكدت على تنفيذها فى بطولاتها المقبلة وخاصة أولمبياد طوكيو .

واختتم رئيس لجنة الاتصال الحكومى بتأكيده على الحصول على حقوق البث التليفزيونى بعد التعامل باحترافية شديدة وتم تسويقها وحدث الربح، علاوة على حقوق البيع لأكثر من دولة ترغب فى شراء بث البطولة .