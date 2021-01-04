شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى لـ بواليا: "ماتفتكرش إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى أنت تحت التجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، رسالة إلى والتر بواليا المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم تبدأ من يناير الجارى قائلا، "أوعى تفتكر إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى، أنت لسا تحت التجربة، وبإذن الله ترضى طموحاتنا ولس قدامك مشوار طويل".

وظهر الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلي الجديد فى مران الفريق اليوم، الاثنين، لأول مرة بعد انضمامه للقلعة الحمراء رسمياً لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من الجونة، وأدى «بواليا» جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية، على هامش المران الجماعي للفريق؛ لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وظهر بواليا فى النادى أمس وعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة رحب به الأخير خلالها وطالبه بالاجتهاد والتركيز وإثبات نفسه مع الفريق.

في شأن آخر، أشاد والتر بواليا بقدرات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير للفريق الأحمر، وقال إنه "كوتش" كبير، وكان يتابعه عندما كان على رأس القيادة الفنية لفريق صن داونز، لافتا إلى أنه لم يتقابل معه حتى هذه اللحظة.

وأضاف بواليا، فى تصريحات صحفية، أن طموحه كلاعب محترف التقدم في مجاله، والعمل على تطوير مستواه بشكل مستمر، مؤكدا أن اللعب في صفوف النادى الأهلي يساعده على إنجاز أهدافه في الفترة المقبلة.

وأشار بواليا إلى أن أفضل محترف مصري بالنسبة له هو الدولى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، موضحا أنه لاعب مميز ومهم للريدز، متابع: "علاقتى المميزة بالقلعة الحمراء تجعلنى أنسجم سريعا مع اللاعبين".

أكمل:" كنت فخور بأن مصر لديها فريقان ينافسان على دوري أبطال أفريقيا، الأمر الذى يعكس قوة الكرة المصرية والدوري المصري.

وكشف لاعب الأهلي الجديد أن أكلته المفضلة هي العكاوي، قائلا: تذوقت الملوخية وزرت الغردقة وبعض المناطق السياحية في مصر، وأشكر من دعمنى للانتقال للأهلى وعلى رأسهم حسام غالى".