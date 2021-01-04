شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط بالجبلاية تؤجل مناقشة "عقوبات" منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، مناقشة تأجيل لجنة تقصى الحقائق باتحاد الكرة بشأن أزمة منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين فى تونس وانسحابه من تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، إلى جلسة الاثنين المقبل.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، فى اجتماعها الأخير، إحالة تقرير لجنة التحقيق في الأحداث المصاحبة لمشاركة المنتخب الوطني للشباب مواليد 2001 في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس الشهر الماضي إلى المستشار سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد، وعقدت لجنة الانضباط اجتماعا اليوم وقررت تأجيل مناقشة التقرير إلى الاثنين المقبل.

وأصدر ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، بياناً أعلن خلاله التقدم ببلاغ للنائب ضد أكاذيب طبيب منتخب الشباب، وقال ربيع ياسين فى بيانه، "إذ تقدم الكابتن ربيع ياسين بتقرير مفصل عن الجوانب الخاصة بعمله كمدير فنى كطلب لجنة تقصى الحقائق المعنيه بالأمر، فضلا عن تقدمه باستقالته الرسمية فى تاريخ 23 /12 /2020 وحتى تاريخه لم يصدر قرار رسمى أو توصية رسمية من تلك اللجنة أو الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب.

وإذ يتحفظ ربيع ياسين على تناول البعض اسمه وسيرته وأخلاقه التى يعلمها الجميع تناولا لا يليق ببعض وسائل الإعلام وتعمد الكذب والتحايل للتنصل من المسئوليه ولن ينحدر إلى الرد عليها فتاريخه لا يسمح بذلك، مع تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونيه الأزمه ضد أى خروج على النص، وتم تكليف المستشار القانونى الخاص بالتعامل الفورى مع الموقف.. وفى النهاية تزول الأسماء ويبقى علم مصر عاليا خفاقا، حفظ الله مصر وشعبها".

وحمل الدكتور وليد منظور، طبيب منتخب الشباب، مسئولة إصابة لاعبى منتخب الشباب إلى الكابتن ربيع ياسين، المدير الفنى للمنتخب، قائلا: " للأسف الشديد محدش كان يقدر يتكلم معاه.. وإصابة اللاعبين كانت من مصر وليس تونس".

وأضاف منظور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن قبل السفر لتونس اتجه كل اللاعبين والإداريين إلى استاد القاهرة، لتسلم تأشيرات السفر لتونس، وللأسف كان هناك 2 من الإداريين مصابين بكورونا، فانتقلت العدوى إلى الكابتن ربيع ياسين، ثم إلى اللاعبين، متابعا: "طلبت بعد السفر إلى تونس أن يوضع كل لاعب فى غرفة بمفرده، ولكن ربيع ياسين أصر على تواجد كل 2 لاعبين فى غرفة، ومن هنا انتشرت العدوى".

وتابع طبيب منتخب الشباب، "ماكنش معانا فلوس ندفع فى الفندق.. قعدنا 4 أيام فى الفندق وماكنش معانا ولا مليم.. وابتدوا فى الفندق يطالبونا وقالوا مش هينفع.. فكان كل 2 لاعيبة فى أوضة.. والكابتن ربيع ياسين لما دخل المستشفى أنا دفعت له الفلوس من عندي".وأكمل: "للأسف الكابتن ربيع وقف وقالهم أنا الدكتور وأنا المسئول.. وكان بيقعد مع كل مجموعة لاعيبة ساعتين وتلاتة علشان كده كل لاعب عنده أعراض أخدها من الكابتن ربيع ياسين"، مشيرا إلى أن سفر المنتخب إلى تونس كان مفاجئا، مردفا: "ولكن كان هناك هرج ومرج فى البعثة".