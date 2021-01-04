شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتدرب على ركلات الجزاء فى تونس قبل مواجهة النجم الساحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الرئيسي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعداداً لمباراة النجم الساحلي التى ستقام بعد غد الأربعاء، على نفس الملعب، في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال على تصوير المران لإرساله إلى المدير الفني عماد النحاس الموجود فى القاهرة بسبب إيجابية مسحة كورونا بصحبة علاء عبد الغني المدرب العام، للتأكيد وشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة في ظل التواصل المستمر وتنفيذ البرامج التي وضعها المدير الفني.

وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين وسط تركيز وحماس كبيرين.

واختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة، ويخضع الفريق لمسحة طبية مساء اليوم كما يعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.