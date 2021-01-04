شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتدرب على ركلات الجزاء فى تونس قبل مواجهة النجم الساحلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الرئيسي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعداداً لمباراة النجم الساحلي التى ستقام بعد غد الأربعاء، على نفس الملعب، في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
وحرص عبد الرحمن عيسى مدرب الأحمال على تصوير المران لإرساله إلى المدير الفني عماد النحاس الموجود فى القاهرة بسبب إيجابية مسحة كورونا بصحبة علاء عبد الغني المدرب العام، للتأكيد وشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة في ظل التواصل المستمر وتنفيذ البرامج التي وضعها المدير الفني.
وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين وسط تركيز وحماس كبيرين.
واختم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة، ويخضع الفريق لمسحة طبية مساء اليوم كما يعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.
من جهته، أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، عن سعادته الكبيرة للروح العالية التى لمسها لدى جميع اللاعبين وجهازهم الفنى وأضاف محمد عادل فتحى أن نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبى تعد جيدة وقادرون على عبور النجم فى تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور الثانى .
وشدد فتحى على صعوبة اللقاء فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق بغياب المدير الفنى وخمسة لاعبين عن الرحلة ولكن الجميع تعاهد على القتال وتقديم مباراة قوية.
ويترأس المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى البعثة وتضم رامى عادل واحمد زهران ورامى ربيع مدربين ومحمد فتحى مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدى محمد على المدير الادارى وحسين عبد الغنى الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحى على اخصائى التأهيل .
بينما تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربى ومحمد سمير وحسن الشامى وأمير عابد ومحمد مجلى وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيرى وهيثم الجوينى وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشى وأحمد شكرى وخالد الحسينى وأحمد مجدى ولويس ادوارد وأحمد الشيمى ومحمد على محسن وفضل فكري.