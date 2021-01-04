شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة مشاركة "روقا" مع الزمالك أمام إنبى مصابًا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق انتابت لاعبي فريق الكرة الأول بنادى إنبى، بعدما أعلن محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك إصابته بفيرس كورونا، بعد مرور ما يقرب من 24 ساعة على المباراة التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضى، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2 / 1 باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن روقا إصابته بالفيروس، صباح اليوم الإثنين، بعدما خضع للفحوصات الطبية التى أكدت إصابته بكورونا، ليدخل اللاعب العزل المنزلى ويبدأ تطبيق البروتوكول الصحى من أجل التعافى سريعًا، والعودة لتدريبات فريقه.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، عن أن روقا أصيب بالفيرس بعد مباراة إنبى، خاصة أن اللاعب خضع لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل المشاركة مع فريقه فى مواجهة الفريق البترولى، وظهرت سلبية، إلا أنه شعر ببعض الأعراض الخفيفة أمس الأحد، ما دفعه للتواصل مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق والذى قام بإجراء الفحوصات اللازمة ليكتشف إصابة اللاعب بالفيرس.

أضاف المصدر، أن محمد أشرف روقا لم يخالط أى لاعب من لاعبى الزمالك، وذلك نظرًا لحصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات أمس الأحد، وعقب مباراة إنبى، وعلم اللاعب بإصابته بالفيرس قبل المشاركة فى التدريبات التى أقيمت اليوم الاثنين.

وكان الدكتور محمد أسامة، كشف الأسباب التى أدت لاكتشاف إصابة أشرف روقا، خاصة أن الفريق لم يخضع لأى مسحات بعد مباراته الأخيرة أمام إنبى.

وقال محمد أسامة فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن بعض الأعراض الخفيفة ظهرت على محمد أشرف روقا، وبعد طرح عدة أسئلة على اللاعب لتحديد هل تلك الأعراض تستوجب خضوعه لمسحة أم لا، وجد أنها أعراض تتشابه مع أعراض كورونا، وعلى الفور تم خضوع اللاعب للفحوصات والتحاليل اللازمة ليتم اكتشاف اصابته بالفيرس.

وأضاف طبيب الزمالك، أنه يجب على جميع الأجهزة الطبية فى الفرق اتباع حالات لاعبيها أول بأول، وعدم الانتظار المسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل المباريات فقط، خاصة وإنه من الممكن أن يتعرض أى منهما للإصابة دون ظهور أعراض واضحة، الأمر الذى قد يتسبب فى إصابة معظم عناصر الفريق.