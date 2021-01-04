شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم البنك الأهلى 0/1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التى جمعت فريقى أسوان والبنك الأهلى قبل قليل بفوز أبناء الجنوب بهدف دون رد، فى إطار استعدادات الفريقين للجولة السادسة بالدورى العام، سجل هدف أسوان محمد جابر ميدو مدافع الفريق من ركلة جزاء.

وقام سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق بتجربة أكثر من خطة فنية خلال المباراة استعداداً للقاء المقبل لأسوان أمام مصر المقاصة فى الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام والتى تجمع الفريقين السبت المقبل.

ويبحث أسوان عن تصحيح المسار فى البطولة المحلية بعدما تلقى أبناء الجنوب 3 هزائم متتالية بالجولات الأخيرة، ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 6 نقاط حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز فى أول مباراتين على إنبى ثم طلائع الجيش، قبل الخسارة فى 3 مباريات متتالية أمام المصرى والجونة والإسماعيلى.

وسجل لاعبو أسوان 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 آخرين، ويعتبر هيثم الفيل كابتن الفريق هو هداف أسوان حتى الآن برصيد هدفين.

ويعود سامى الشيشينى لقيادة أسوان من الملعب فى مباراة المقاصة، وذلك بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة مباراة بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنية، عقب اعتراضه على القرارات التحكيمية فى مباراة اسوان والجونة بالجولة الرابعة، والتى انتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.

وكان الشيشينى قد خضع لتلك العقوبة فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة ليقود الفريق من خارج الملعب، فى اللقاء الذى خسره أبناء الجنوب بهدفين نظيفين.