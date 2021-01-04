شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينشر صورة مع باتشيكو فى مران الزمالك.. ومتابعوه: هتاخد فرصة قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد فى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصحبة المدير الفني للفريق باتشيكو، وما إن نشر الصورة من تدريبات الفريق حتى تفاعل معها متابعوه من جمهور الفريق ممن رأوا فيها إشارة إلى إمكانية مشاركة حارس مرمى الفريق قريباً، وذلك بعدما غاب تماماً عن الظهور منذ فترة طويلة، رغم بدايته القوية مع الفريق ومشاركته بصورة أساسية بعد انضمامه للفريق.



محمد عواد مع باتشيكو

من ناحية أخرى، احتفل محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك ، فى وقت سابق من نهاية العام الماضى 2020 بمرور 5 أعوام على بداية تعرفه بزوجته حنين خالد، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة صور جمعتهما سويا من مراحل مختلفة خلال هذه السنوات، قبل وبعد الزواج، واصفا هذه المدة بأنها الأجمل فى حياته، قائلا، "أجمل 5 سنوات فى حياتى".



عواد وباتشيكو

وكان محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، رد مؤخرا على الأنباء التى ترددت بشأن رفضه الجلوس احتياطيًا فى مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، التى جمعت بينهما فى وقت سابق، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، التى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، وشهدت مشاركة محمود جنش، أساسيًا فى حراسة مرمى الأبيض، حيث نشر صورة لتعليق له بالإشارة لإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الأبيض السابق، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، قال فيها: "قولهم يا أبو الكابتن دكة الزمالك شرف وكلنا فى خدمة الكيان".

من ناحية أخرى، أكد أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادى الزمالك، أنه لا صحة لما تردد عن تدخله فى عمل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو. وشدد يونس فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن المدير الفنى للفريق يتمتع بالصلاحيات الفنية الكاملة.

وأضاف يونس، "باتشيكو نفسه أعلن فى لقاء تليفزيونى عن سعادته بالعمل مع اللجنة التنفيذية، وكذلك أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبد الحليم على مدير الكرة، خاصة أن الجميع يسعى لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز فى المنافسات المقبلة".