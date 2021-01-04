شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يتابع تدريبات المقاولون فى تونس باجتماعات "ZOOM" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على تطبيق " ZOOM" للتواصل مع بعثة المقاولون العرب الموجودة حالياً فى تونس، والتى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تخلفه عن السفر مع الفريق نظراً لإصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع النحاس للعزل الصحي وكذلك علاء عبد الغنى المدرب العام و5 من لاعبى الفريق.

ويترقب النحاس وعلاء عبد الغنى ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى خضعا لها خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفهما النهائى من الالتحاق بالفريق فى تونس، وفى حالة تحول مسحتهما سيسافران على متن الطائرة التى تقلع صباح غداً الثلاثاء إلى تونس.

من جهته، أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، عن سعادته الكبيرة للروح العالية التى لمسها لدى جميع اللاعبين وجهازهم الفنى المتواجدين حاليا بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 بالكونفيدرالية .

وأضاف محمد عادل فتحى أن نتيجة لقاء الذهاب الذى انتهى بالتعادل السلبى تعد جيدة وقادرون على عبور النجم فى تونس وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن التأهل للدور الثانى .

وشدد فتحى على صعوبة اللقاء فى ظل الظروف الصعبة التى يواجهها الفريق بغياب المدير الفنى وخمسة لاعبين عن الرحلة ولكن الجميع تعاهد على القتال وتقديم مباراة قوية.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى البعثة وتضم رامى عادل واحمد زهران ورامى ربيع مدربين ومحمد فتحى مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدى محمد على المدير الادارى وحسين عبد الغنى الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحى على اخصائى التأهيل .

بينما تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربى ومحمد سمير وحسن الشامى وأمير عابد ومحمد مجلى وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيرى وهيثم الجوينى وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشى وأحمد شكرى وخالد الحسينى وأحمد مجدى ولويس ادوارد وأحمد الشيمى ومحمد على محسن وفضل فكري.