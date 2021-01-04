شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الحكام المصريين عن مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء استبعاد الحكم المساعد المصرى محمود أبو الرجال من قائمة الحكام المرشحين للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستقام فى الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل ليثير علامات الاستفهام، خاصة أن البطولة ستخلو من الحكام المصريين تماماً سواء حكام الساحة أو المساعدين أو حكام الفيديو.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل. وتضم القائمة سبعة حكام رئيسيين واثني عشر حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب سبعة حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.