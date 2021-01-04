شكرا لقرائتكم خبر عن 19 لاعبا يشاركون فى المران الاختيارى بالزمالك.. وعودة محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الزمالك لكرة القدم تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز علي إنبي في الجولة الخامسة من الدوري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة من الدورى.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل تدريب اليوم شرح خلالها بعض النقاط الفنية والجمل التكتيكية والخططية، كما طالب اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد والحفاظ على النتائج الإيجابية ومواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء القمة.

وشهد تدريب الزمالك تواجد 19 لاعبًا بعدما قرر الجهاز الفني أن يكون المران "اختياري" حيث تمنح الحرية للاعبين بحضوره من عدمه، وأدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب وبعدها خضع اللاعبون لحصة تدريبات بدنية تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، ويسعى الجهاز الفني إلى الوصول باللاعبين لأعلى مستوى بدني في ظل تلاحم المباريات.

كما واصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل، حيث يعاني "جنش" من إصابة في العضلة الضامة ومازال يؤدي تدريباته التأهيلية استعدادا للعودة للتديبات الجماعية للفريق في الفترة المقبلة.

فيما وضع الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا لمحمد عبد الغني مدافع الفريق، حيث قام اللاعب بتأدية تدريبات بالركض حول الملعب ثم خضع لحصة تدريبية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.



اسلام جابر



باتشيكو يسدد الكرة



تدريب الزمالك استعدادا لمباراة طلائع الجيش



جنش



طارق حامد في تدريب الزمالك



محمد عبد الشافي



محمد عبد الغني



محمد عواد وباتشيكو



محمود الونش



محمود علاء



مدحت عبد الهادي



مران حماسي في الزمالك

بينما أدى الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، تدريبات تأهيلية، بعد أن قرر الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا، والتى جاءت سلبية.

وشارك محمود علاء في التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الثانية التأكيدية للكشف عن فيروس كورونا والتى جاءت سلبية، حيث كان تعرض للإصابة بالفيروس بعد خضوعه لمسحة طبية قبل مواجهة جازيللي التشادي بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الثنائى مصطفى محمد ومحمود علاء، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالى جايمى باتشيكو، عقب نهاية المران ، وأدى الثنائى تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء بجانب التعامل مع الكرات العرضية من على الجانب الأيسر والأيمن، وظهر الثنائى بشكل قوى وحصلا على إشادة المدير الفني.

كما خاض لاعبو الفريق حصة تدريبية تكتيكية تحت إشراف جايمى باتشيكو ومدحت عبدالهادى المدرب العام، وذلك على هامش المران، وحرص الجهاز الفنى على تطبيق بعض الجمل الفنية التكتيكية والخططية التى يسعى الجهاز لتطبيقها فى المباريات المقبلة.