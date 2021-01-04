شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يعلن تفرغ وائل رياض للعمل مع المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى وادي دجلة، فى بيان رسمى، تفرغ وائل رياض شيتوس، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، للعمل مع المنتخب الأولمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وجاء نص البيان كالتالي:

إيماناً بالواجب الوطني والمساهمة القومية في رفعة شأن مصر والمنتخب الاوليمبي فقد تفرغ الكابتن وائل رياض تفرغاً كاملاً لعمله مع المنتخب الاوليمبي ولأن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتى دائماً فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية.

من جهته قال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى، "تضع شركة أندية وادي دجلة مصلحة الوطن فوق مصلحتها لذلك نتمني التوفيق وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي في مهمته في أوليمبياد طوكيو المقبلة ونرحب به في أي وقت ببيته الثاني عند الانتهاء من هذا الواجب"

ويشغل وائل رياض في الجهاز المعاون لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، والذي يضم إلى جانبهما، معتمد جمال، مدربا عاما، ومحمد شوقي مساعدا، وأسامة عبدالكريم مدربا لحراس المرمى.

وتأهل المنتخب الأوليمبي لأوليمبياد طوكيو المقررة صيف 2021، بعد الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتي أقيمت في مصر.