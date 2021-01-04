شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاولون يكشف كواليس الإصابة بكورونا ويؤكد: ليس لدينا أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، عن خضوعه وعماد النحاس مدرب الفريق لأشعة وتحاليل خلال الساعات الماضية، وجاءت نتائجها مطمئنة، موضحا أنهما ينتظران نتيجة المسحة الأخيرة التى خضعا لها خلال ساعات قليلة لتحديد الموقف النهائى من السفر إلى تونس فى طائرة الغد واللحاق بالبعثة قبل مباراة النجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عبد الغنى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، خضعنا لمسحة مع الفريق قبل السفر وكشفت عن إصابتى وعماد النحاس بكورونا، وخضعنا فى اليوم التالى لمسحة أخرى للتأكد وجاءت إيجابية أيضاً وترتب على ذلك تخلفنا عن البعثة، وخلال الساعات الماضية أجرينا عدة أشعة وتحاليل وجاءت نتائجها مطمئنة، ليست لدينا أى أعراض لكورونا ولكننا ننتظر نتيجة المسحة الأخيرة لتحديد موقفنا من السفر.

وأضاف مدرب المقاولون، نعلم أن المسئولية ثقيلة على باقى أعضاء الجهاز الفنى، ولكننا نثق فيهم وفى اللاعبين على تجاوز تلك المرحلة، ونتابع الفريق بشكل مستمر والنحاس على تواصل دائم مع اللاعبين للإطمئنان عليهم.

من جهته، أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة، عن سعادته الكبيرة للروح العالية التى لمسها لدى جميع اللاعبين وجهازهم الفنى المتواجدين حاليا بتونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى إياب دور الـ 32 بالكونفيدرالية .

وقال المشرف على الكرة بالمقاولون، إن عماد النحاس المدير الفنى للفريق على تواصل مستمر مع البعثة ويطمئن بشكل دائما على كافة الترتيبات بعدما حرم من السفر نتيجة إيجابية عينة تحليل فيروس كورونا هو ومعاونه علاء عبدالغنى ويقوم باجتماعات مستمرة مع الجهاز

ويترأس المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادى البعثة وتضم رامى عادل واحمد زهران ورامى ربيع مدربين ومحمد فتحى مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدى محمد على المدير الادارى وحسين عبد الغنى الإداري، وعلاء محمد، ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحى على اخصائى التأهيل .

بينما تضم قائمة المقاولون 24 لاعبا هم: محمود أبو السعود وحسن شاهين وأحمد عربى ومحمد سمير وحسن الشامى وأمير عابد ومحمد مجلى وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيرى وهيثم الجوينى وفاروقا نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم النغموشى وأحمد شكرى وخالد الحسينى وأحمد مجدى ولويس ادوارد وأحمد الشيمى ومحمد على محسن وفضل فكري.