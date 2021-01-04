البدرى: الجبلاية وعدت بدعم المنتخب.. ونبدأ فورا الاستعداد لكينيا وجزر القمر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إيجابية الجلسة التى عقدها مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير إدارة الكرة فى مناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.

ويلتقى المنتخب مع منتخبى كينيا وجزر القمر فى منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وقال البدرى، إن الجلسة كانت مثمرة للغاية مع أحمد مجاهد وباقى أعضاء اللجنة محمد الشواربى وأحمد حسام الدين عوض بعد تأكيدهم على دعم المنتخب الوطنى ووضعه فى أولى اهتماماتهم بما يعود بالنفع على مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات، مشيدًا برغبة رئيس اللجنة وحماسه فى توفير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده على كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة لاسما وأن هذه الفترة تشهد ارتباطات عديدة سواء كان فى مشوار تصفيات التأهل لأمم افريقيا أو مشوار التأهل لمونديال كأس العالم.

وأشار مدرب المنتخب إلى أنه سيبدأ مع جهازه الفنى طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالى التحضير للفترة المقبلة والتركيز على مرحلة الاستعداد لمواجهة كينيا وجزر القمر.