شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن مهاجم سوبر فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف نادى أسوان التعاقد مع مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة بعد إتمام التعاقد مع ثلاث صفقات دفعة واحدة فى بداية الميركاتو الشتوى الجارى، وقال مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن النادى وضع فى خطته التعاقدية البحث عن مهاجم هداف لتدعيم خط هجوم الفريق يكون قادراً على استغلال الفرص بالكل الأمثل.

ويعانى أسوان من تتراجع المستوى الهجومى فخلال 5 مباريات سجل لاعبوه 3 أهداف فقط وتلقى 3 هزائم متتالية، عجز خلالها خط الهجوم الأسوانى عن إحراز أى أهداف.

وأنهى مسئولو أسوان تعاقدهم مع ثلاث لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى لتدعيم صفوف الفريق، ونجح أسوان فى الحصول على توقيع أحمد صبحى ظهير أيمن الجونة وسموحة السابق وأحمد بوسكا حارس مرمى المصرى السابق، وأحمد الألفى لاعب الوسط المهاجم لنادى الإتحاد لمدة موسم ونصف لكل لاعب، ووقع اللاعبين على العقود فى حضور مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق أسوان.