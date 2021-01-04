شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وقفشة وطاهر فى قائمة الأهلى لمواجهة سونديب.. واستبعاد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.‏

وانضم لقائمة الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له.

قائمة الأهلى جاءت كالتالي:‏

على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏