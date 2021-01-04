شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا وقفشة وطاهر فى قائمة الأهلى لمواجهة سونديب.. واستبعاد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.
وانضم لقائمة الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له.
قائمة الأهلى جاءت كالتالي:
على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.