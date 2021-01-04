البدري يكشف كواليس جلسته مع مجاهد لإعداد خطة الارتباطات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، إيجابية الجلسة التي عقدها مع أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير إدارة الكرة، لمناقشة احتياجات المنتخب المتعلقة بمعسكره المغلق خلال أجندة شهر مارس المقبل.

ويلتقي المنتخب مع منتخبي كينيا وجزر القمر خلال شهر مارس 2021، في منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال البدري في تصريحات صحيفة "الجلسة كانت مثمرة للغاية مع المهندس أحمد مجاهد وباقي أعضاء اللجنة محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض بعد تأكيدهم على دعم المنتخب الوطني ووضعه في أولي اهتماماتهم بما يعود بالنفع على مسيرة المنتخب خلال مشوار التصفيات".

وأشاد البدري برغبة رئيس اللجنة الثلاثية وحماسه في توفير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المنتخب بتأكيده على كامل الدعم والمساندة خلال تلك المرحلة، التي تشهد ارتباطات عديدة سواء كان في مشوار تصفيات التأهل لأمم إفريقيا أو مشوار التأهل لكأس العالم.

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر في ختام تصريحاتخ إلى أنه سيبدأ مع جهازه الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي التحضير للفترة القادمة، والتركيز على مرحلة الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر.