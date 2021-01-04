مباشر.. اتحاد جدة 0- 1 الشباب.. جروهي يتصدى لهدف محقق

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة اتحاد جدة ومواطنه الشباب السعودي في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب الشباب بمدينة الرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، مع المتأهل من لقاء الرجاء المغربي أمام الإسماعيلي.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - أحمد حجازي - زياد الصحفي - مهند الشنقيطي.

خط الوسط : كريم الأحمدي - عبدالإله المالكي - فهد المولد - رومارينهو - عبدالرحمن العبود.

خط الهجوم: هارون كمارا.

وبعد مرور 36 ثانية من عمر اللقاء تمكن البرتغالي فابيو مارتينيز من تسجيل الهدف الأول لفريق الشباب.

وبعد الهدف الأول للشباب واصل الفريق الضغط على الاتحاد في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، ليتصدى الحارس جروهي لكرة خطيرة في الدقيقة 17 عن طريق عرضية من تركي العمار.

وسقط فهد المولد لاعب الاتحاد داخل منطقة جزاء الشباب في الدقيقة 23 وسط مطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم قرر استكمال اللعب.

وكاد فابيو مارتنيز أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 34، بعد تصويبة لا تصد داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس الاتحاد بكل براعة.

واهدر أحمد حجازي أخطر فرصة لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 43، بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن حولها حجازي برأسه لكن خارج المرمى.