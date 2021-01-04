رغم إعلان تعافيهما.. استمرار غياب هاني وربيعة عن تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استمر غياب محمد هاني ورامي ربيعة عن تدريبات الأهلي رغم إعلان تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مصدر بالأهلي إن غياب هاني وربيعة عن التدريبات يعود إلى استمرار شعورهما ببعض الإجهاد وليسا في كامل جاهزيتهما للمشاركة.

وكان الأهلي أعلن سلبية مسحة كل من محمد هاني وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة ومحمود كهربا بعد الفحوصات الطبية التي خضعوا لها.

وانتظم كل من أفشة وكهربا وأكرم في المران الجماعي بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية، فيما استمر غياب هاني.

وكان رامي ربيعة أعلن عبر حسابه الشخصي تعافيه من فيروس كورونا، لكنه لم ينتظم حتى الآن في تدريبات الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر غدا الثلاثاء على استاد "الأهلي we بالسلام"، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.