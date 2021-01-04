سيرينو يوجه رسالة بعد تعثر انتقاله للأهلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قال الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، إنه سيحقق أحلامه عاجلا أم آجلا.

ونشر سورينو صورة له من مواجهة الأهلي في "ستوري" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "ربما ليس اليوم أو غدًا.. ولكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامي".

واعتبر البعض أن هذه الرسالة جاءت بعد توقف صفقة انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي صنداونز أعلن الأسبوع الماضي في بيان رسمي غلق المفاوضات مع الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستون سيرينو، نظرا لعدم التوصل لاتفاق حول الأمور المالية لانتقال اللاعب.

يُذكر أن الأهلي اتجه للتعاقد مع الكونجولي والتر بواليا مهاجم الجونة ليصبح أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.