علاء ينتظم في مران الزمالك بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

شارك محمود علاء مدافع نادي الزمالك، في مران الفريق اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وقال عبدالحليم علي مدير الكرة بالزمالك، في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إن محمود علاء قدم أداء جيد خلال التدريب، وبدى جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبل ويبقى الأمر في يد الجهاز الفني بقيادة باتشيكو.

وعن مواجهة الجيش، أوضح عبدالحليم أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف مباراة إنبي ويركزون في مواجهة الجيش، مشيرًا إلى أنه منافس قوي يمتلك جهاز فني قدير ولاعبين على أعلى مستوى يطمحون في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكمل: "هدف الزمالك هو الانتصار وحصد النقاط الثلاثة لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، ليرتقي لثالث الدوري برصيد 10 نقاط، نفس رصيد الأهلي، خلف الجونة المتصدر بـ11 نقطة، مع أفضلية مباراة أقل لقطبي الكرة المصرية.

كما تواصل مدير الكرة بالزمالك، مع حازم إمام عقب وفاة والدته، موضحا أنه سيتظم في تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء، بشكل طبيعي.

وعقد عبدالحليم جلسة سريعة مع الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل لاعبي الفريق، عقب تعافيهما من فيروس كورونا، ومشاركتهما في مران اليوم من أجل الاطمئنان عليهما وتشجيعيهما لبذل أقصى جهدهم في التدريبات بالفترة القادمة.