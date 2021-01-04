21 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة سونيديب.. عودة الخماسي.. واستبعاد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة مساء الثلاثاء، على ملعب الأهلي WE السلام.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج، حيث يكفي الأهلي الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل لدور المجموعات.

وشهدت القائمة عودة طاهر محمد طاهر بعد إصابته بكدمة في الضلع خلال مواجهة المحلة، إضافة للمتعافين من فيروس كورونا، محمد مجدي أفشة، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق.

كما ضم موسيماني الثنائي الشاب حمزة علاء، وأحمد نبيل كوكا.

ويغيب عن القائمة محمد الشناوي، ورامي ربيعه ومحمود وحيد، وجيرالدو، لأسباب فنية، إضافة لمحمد هاني، وعمرو السولية، ومروان محسن؛ لإصابتهم بفيروس كورونا، وحسين الشحات للإيقاف مباراتين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمد شكري، وعلي معلول

الوسط: أحمد نبيل ‏كوكا، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وأكرم توفيق.‏

وسط الهجوم: محمود كهربا، ووليد سليمان، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة

الهجوم: محمد شريف، ‏وصلاح محسن، ‏وأحمد ياسر ريان