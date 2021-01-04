أيمن يونس ينفي التدخل في عمل باتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد بشأن تدخله في عمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال يونس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك،إن باتشيكو يتمتع بالصلاحيات الفنية الكاملة.

وأوضح، أن ما تم تداوله بشأن تدخله في عمل باتشيكو أمر غير حقيقي بالمرة.

وأشار إلى أن المدير الفني للزمالك سعيد بالتواجد في القلعة البيضاء، والعمل مع اللجنة التنفيذية وكذلك أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبدالحليم علي مدير الكرة.

وأكد يونس أن الجميع داخل نادي الزمالك يسعى لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.