بث مباشر: شاهد مباراة الاتحاد والشباب الإياب في كأس العرب 2020

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل الاتحاد بملعب الجوهرة المشعة نظيره الشباب، في قمة من قمم كرة القدم السعودية تُقام بينهما بطابع عربي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال..

لا جدال على الحالة الاستثنائية التي يعيشها العميد في الآونة الأخيرة، والتي كللها بفوز ممتع على الباطن في الجولة الماضية بهدفين لهدف، لتصبح كتيبة كاريلي في المرتبة الثالثة بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة.

في الوقت نفسه يعيش الليوث حالة من التذبذب واضحة، إلا أن المستوى

الذي ظهروا به أمام الهلال في آخر مباريات الدوري تؤكد أنهم سيقاتلوا على حظوظهم أمام النمور بكل المقاييس.

مباراة الذهاب بملعب نادي الشباب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لذلك فقط يحتاجالاتحاد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان الوصول إلى النهائي، فيما علىالشباب الانتصار أو التعادل بنتيجة أكثر من 1-1.

الجدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة سوف يلتقي في

تشكيل الاتحاد:

النهائي مع الفائز من قمة أخرى ستجمع بين الإسماعيلي والرجاء البيضاوي المغربي.

التشكيل | 4-2-3-1

مارسيلو جروهي

مهند الشقنيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي

فهد المولد - رومارينهو - عبد الرحمن العبود

هارون كامارا

تشكيل الشباب:

التشكيل | 4-2-3-1

زيد البواردي

متعب الحربي - أحمد شراحيلي - إيجور - محمد سالم

إيفر بانيجا - ألفريد ندياي

نواف العابد - تركي العمار - فابيو مارتينيز

ديوب