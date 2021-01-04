ايمن يونس: باتشكيو له كافة الصلاحيات الفنية في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في عمل الجهاز

الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وشدد يونس في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن المدير الفني للفريق يتمتع بالصلاحيات الفنية الكاملة.

وأضاف رئيس اللجنة التنفيذية أن ما نشر على أحد المواقع المنسوبة للزمالك حول تدخله في عمل الجهاز

الفني أمر غير حقيقي بالمرة.

وتابع :”باتشيكو نفسه أعلن في لقاء تلفزيوني عن سعادته بالعمل مع اللجنة التنفيذية وكذلك أشرف قاسم المشرف العام على الكرة وعبدالحليم علي مدير الكرة خاصة وأن الجميع يسعى لتوفير المناخ المناسب للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة”.