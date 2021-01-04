مهاجم إيطاليا السابق يشعل الصراع بين يوفنتوس وانترميلان

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل جراتسيانو بيللي مهاجم المنتخب الايطالي السابق، الصراع مجدداً بين ناديي يوفنتوس وانترميلان الايطاليين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعي يوفنتوس والانتر لضم المهاجم المخضرم البالغ من العمر 36 عاماً في صفقة

انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي شاندونج ليونينج الصيني.

وكان بيللي قد لعب في صفوف الازوري في بطولة كأس الأمم الاوروبية 2016 تحت قيادة

انطونيو كونتي المدير الفني الحالي للنيراتزوري الذي يبحث عن اضافة مهاجم جديد لتشكيلته رفقة الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

وكان بيللي قد لعب لعدة اندية ايطالية في فترة سابقة مثل بارما وسامبدوريا وتشيزينا وكروتوني وليتشي وكاتاني، بالاضافة الي ساوثهامبتون الانجليزي وفينورد الايطالي.