يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فابيو كاريلي وبيدرو كايشينا مدربا اتحاد جدة والشباب السعوديان التشكيل الرسمي للمباراة التى ستجمع الفريقين فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وتواجد المدافع الدولي المصري أحمد حجازي في تشكيل العميد.

ويعيش العميد السعودي حالة استثنائية بدخوله المربع الذهبي، بمستويات جيدة عقب فوزه الممتع على الباطن في الجولة الماضية من الدورى السعودي بهدفين لهدف، لتصبح كتيبة كاريلي في المرتبة الثالثة بفارق

4 نقاط فقط عن الصدارة.

بينما تسود حالة من التذبذب داخل قلعة الليوث غير أن المستوى الذي ظهروا به أمام الهلال في آخر مباريات الدوري تؤكد أنهم سيقاتلوا على حظوظهم أمام النمور بكل المقاييس.

وانتهت مباراة الذهاب بملعب نادي الشباب بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، لذلك فقط يحتاج الاتحاد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي، فيما على الشباب الانتصار

أو التعادل بنتيجة أكثر من 1-1.

وسيلتقى الفائز في هذه المباراة في النهائي مع الفائز من قمة أخرى ستجمع بين الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي ..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي – زياد الصحفي - سعود عبد الحميد

الوسط : كريم الأحمدي – عبد الله المالكي - رومارينيو

الهجوم: ألكسندر بريوفيتش - عبد الرحمن العبود – فهد المولد