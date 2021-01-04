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بروسيا دورتموند يحسم موقفه من رحيل هالاند إلى ريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي بروسيا دورتموند الألماني موقفه من رحيل مهاجمه النرويجي المتألق ايرلينج هالاند إلى صفوف الاسباني بنهاية الموسم الجاري.

وقال هانز فاتسكة المدير التنفيذي لبروسيا دورتموند:

" لا أعتقد أن هالاند سيغادر دوتموند في الصيف المقبل، أعتقد أنه سيستمر مع الفريق لفترة أخرى".

وأضاف: " نصيحتي لهلالند أن يسير علي نهج ليفاندوفسكي وأن يستمر معنا مثله حتي نهاية تعاقده، عليه أن يتحلي بالصبر حتي يصبح لاعبا عالميا".

وأكمل فاتسكه: " لكي تذهب إلى فريق مثل ريال مدريد، عليك أن تكون لاعبًا من الطراز العالمي".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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