بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب " يلا شوت توداي " اليوم 2021 / 1 / 4 في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - زوار الوفد الكرام، تابعوا معنا التغطية الحية والمباشرة للمباراة التي تجمع فريقي اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب، في إياب الدور قبل النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب الشباب، بينما تقام مواجهة العودة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية

"الجوهرة المشعة".

وسيلتقي المتأهل من بين اتحاد جدة والشباب مع الفائز من الإسماعيلي والرجاء واللذان سيلتقيا في مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل في المغرب، بعدما انتهى الذهاب بتفوق الدراويش بهدف نظيف في مصر.

تشكيل اتحاد جدة: مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبد

الحميد، عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينهو، فهد المولد، عبد الرحمن العبود، هارون كامارا.

تشكيل الشباب: زيد البواردي، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، أيجور، محمد سالم، إيفر بانيجا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، فابيو مارتينيز، ديوب.

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