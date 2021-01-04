ختام بطولة الصيد لرماية "أطباق الحفرة"

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بطولة صيد الدقي لرماية أطباق الحفرة “تراب” المقامة علي ميادين صيد أكتوبر الدولية و التي أسفرت نتائجها عن الاتى:
الرجال:
مركز اول محمد ابو زيد المؤسسة العسكرية ١٠٧/١٢٥ مركز ثاني محمد حسام فؤاد صيد الدقي ١٠٩/١٢٥ مركز ثالث سيف فتحي فوزي صيد الدقي ١١٢/١٢٥ السنيور : مركز اول عمرو حسني صيد الدقي .
مركز ثاني صلاح قاسم صيد اسكندرية. مركز ثالث عبد الشفيع عوض صيد الدقي.
الرواد :
مركز اول حمدي عصام صيد الدقي.
مركز ثاني عمرو رافعي صيد الدقي.
مركز ثالث محمود الاتربي صيد الدقي.
الناشئين تحت ١٨سنة:
مركز اول مصطفي قرني صيد الدقي ١٠٩/١٢٥.
مركز ثاني ادهم عصام صيد الدقي ١٠٥/١٢٥ .
مركز الثالث البطل يوسف كمال صيد اسكندرية.
الناشئين تحت ٢١سنة :
مركز اول يوسف حاتم عاشور صيد الدقي ١٠٨/١٢٥.
مركز ثاني يحيي خالد الكفافي صيد الدقي .
السيدات تحت ٢١ سنة: مركز اول مريم طارق السيد ٩٢/١٢٥
الفرق:
مركز اول فريق صيد الدقي( محمد حسام ، مصطفي قرني ، اسلام ابو بكر ). مركز ثاني فريق صيد الدقي( عمرو حسني، سيف فتحي فوزي ،يوسف عاشور ). مركز ثالث المؤسسة العسكرية ( محمد ابو زيد ،حسين عبد الفتاح ، احمد بدر ).