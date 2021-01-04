ختام بطولة الصيد لرماية "أطباق الحفرة"

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت بطولة صيد الدقي لرماية أطباق الحفرة “تراب” المقامة علي ميادين صيد أكتوبر الدولية و التي أسفرت نتائجها عن الاتى:

الرجال:

مركز اول محمد ابو زيد المؤسسة العسكرية ١٠٧/١٢٥ مركز ثاني محمد حسام فؤاد صيد الدقي ١٠٩/١٢٥ مركز ثالث سيف فتحي فوزي صيد الدقي ١١٢/١٢٥ السنيور : مركز اول عمرو حسني صيد الدقي .

مركز ثاني صلاح قاسم صيد اسكندرية. مركز ثالث عبد الشفيع عوض صيد الدقي.

الرواد :

مركز اول حمدي عصام صيد الدقي.

مركز ثاني عمرو رافعي صيد الدقي.

مركز ثالث محمود الاتربي صيد الدقي.

الناشئين تحت ١٨سنة:

مركز اول مصطفي قرني صيد الدقي ١٠٩/١٢٥.

مركز ثاني ادهم عصام صيد الدقي ١٠٥/١٢٥ .

مركز الثالث البطل يوسف كمال صيد اسكندرية.

الناشئين تحت ٢١سنة :

مركز اول يوسف حاتم عاشور صيد الدقي ١٠٨/١٢٥.

مركز ثاني يحيي خالد الكفافي صيد الدقي .

السيدات تحت ٢١ سنة: مركز اول مريم طارق السيد ٩٢/١٢٥

الفرق:

مركز اول فريق صيد الدقي( محمد حسام ، مصطفي قرني ، اسلام ابو بكر ). مركز ثاني فريق صيد الدقي( عمرو حسني، سيف فتحي فوزي ،يوسف عاشور ). مركز ثالث المؤسسة العسكرية ( محمد ابو زيد ،حسين عبد الفتاح ، احمد بدر ).