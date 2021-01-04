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الامارات | الوصل يطلب معرفة عقوبة حكام مباراة بني ياس

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطلب معرفة عقوبة حكام مباراة بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر في نادي الوصل، أن شركة الكرة تقدمت بمذكرة قانونية إلى اتحاد الكرة يطلب خلالها معرفة العقوبة التي تم توقيعها على طاقم حكام مباراة الوصل أمام بني ياس في ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة خالف النظام الأساسي في إدارة الأزمة بين النادي ولجنة الحكام، مشدداً على ضرورة معرفة النادي العقوبة التي تم توقيعها على طاقم الحكام، وذلك عقب الطرد غير الصحيح للاعب الوصل فابيو ليما خلال مباراة بني ياس، والتي على إثرها غاب هداف الفريق مباراتين متتاليتين في الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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