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الامارات | مصر تحصل علي حقوق البث التليفزيوني لبطولة العالم لكرة اليد

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القاهرة - د ب أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الاثنين حصول مصر على حقوق النقل التليفزيوني لبطولة العالم لكرة اليد التي ستنطلق بالقاهرة 13 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة.

وقال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة أن مصر ستصبح مثالاً يحتذى به للعالم في كيفية تنظيم الفعاليات والأحداث في ظل أزمة جائحة .

واضاف نصر انه  تم الانتهاء من كافة الإنشاءات الجديدة للصالات التي تستضيف مباريات البطولة فى توقيت قياسي، كما سيتم تطبيق إجراءات صحية صارمة تقوم على غلق الفنادق التي ستقيم بها البعثات واقتصار التواجد بها على العاملين فى البطولة والبعثات فقط، مشيراً إلى أنه حتى الآن مسموح للجمهور بحضور المباريات بنسبة 30%.

وقال إنه تم النجاح في شراء حقوق البث التليفزيوني للبطولة في الشرق الأوسط، حيث سيتم إذاعة المباريات على قناة أون سبورت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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