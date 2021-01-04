شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينتظم في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مع الفريق، اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الضلوع.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة سونيديب، بطل النيجر.

ويلتقي الأهلي مع بطل النيجر، غدًا الثلاثاء، على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب، الذي أُقيم في نيامي، عاصمة النيجر، بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.