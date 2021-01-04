شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحاضر لاعبي الأهلي استعدادًا لمواجهة سونيديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، عصر اليوم الإثنين.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سونيديب، بطل النيجر.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة سونيديب، بطل النيجر، مساء غد الثلاثاء، في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.