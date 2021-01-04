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تفاصيل اجتماع «موسيمانى» مع طبيب الأهلى

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الاثنين.
وشهدت الجلسة الاطمئنان على اللاعبين المصابين، والحديث عن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس حفاظًا على سلامة الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب، بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء غد الثلاثاء، على استاد الأهلي بمدينة السلام.
وفاز الأهلي ذهابًا بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 23 من ديسمبر الماضي.‏

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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