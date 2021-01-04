شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز عبد الرحمن مجدي لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، إن هناك مساعٍ مكثفة للحاق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق بمواجهة الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية.

وأضاف عبد العزيز :اللاعب فى مرحلة التأهيل وهناك محاولات مكثفة للحاقه بتلك المواجهة المرتقبة. ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب يوم 11 يناير الجارى على مركب محمد الخامس،فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة العربية.