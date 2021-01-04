شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد لقاء ليفربول وساوثهامبتون في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ساوثهامبتون اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق الريدز حامل لقب البريميرليج، هذا اللقاء وسط انتقادات لاذعة من جماهيره وأنصاره خاصة بعد تعادله خلال المباراتين السابقتين، أمام وست بروميتش، وأخيرا نيوكاسل.

وقبل لقاء اليوم، يحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 33 نقطة متقاسما نفس النقاط مع الوصيف مانشستر يونايتد بفضل عدد الأهداف للريدز، فيما يحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ويحاول يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تأمين صدارة الريميرليج بحصد نقاط ساوثهامبتون واحتواء الأزمة الفنية الذي يمر بها الفريق خلال الجولتين السابقتين، فضلا عن أن محمد صلاح، يحاول التسجيل مرة أخرى، لأمرين، لرفع رصيده من الأهداف، والثاني، لإيقاف حملة الانتقادات التي أطلقتها جماهير ليفربول عقب اللقاءين السابقين خاصة الأخير أمان نيوكاسل، والذي أضاع فيه "مو" أكثر من فرصة.