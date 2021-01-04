شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يدرس قرارًا مهمًا بشأن مسيرته التدريبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا إنه استفاد كثيرا من تجاربه السابقة في عالم التدريب، وهو ما كان له تأثير إيجابى على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفنى لمانشستر سيتى الانجليزى وإنه ربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع نتيجة لذلك.

وتحول جوارديولا وهو إسبانى إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتى وهى خمسة أعوام خلال هذه المسيرة.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درب بايرن ميونخ الألمانى لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يقود سيتى للفوز بلقب الدورى الانجليزى الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزى بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمى على الإنترنت، قال جوارديولا، الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالى لمدة عامين في نوفمبر الماضى: «بالطبع أنا في وضع أفضل الآن. بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابى خاصة بالنسبة لى وبطريقة تعاملى مع عملى».

وأضاف جوارديولا «فى الماضى كنت أفكر في الاعتزال قريبا. الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتى».

ويحتل مانشستر سيتى المركز الثامن بين فرق الدورى الإنجليزى الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفا بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.