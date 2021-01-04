شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل «بوجبا» وغضب «مورينيو» حديث صحف إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإنجليزية، الصادرة مؤخرا، بغضب جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، من خرق لاعبيه لقوانين الحظر، إلى جانب اقتراب مانشستر يونايتد من ضم إيرلينج هالاند، مع رحيل النجم الفرنسى بول بوجبا فى الصيف.

وعنونت صحيفة «ديلى ستار»: «ملوك جوزيه الثلاثة.. ومهرجو جوزيه الثلاثة»، فى إشارة إلى إعراب مورينيو عن خيبة أمله من الثلاثى إيريك لاميلا وجيوفانى لو سيلسو وسيرجيو ريجيلون، بخرق قواعد الحظر والاحتفال بالكريسماس.

كما عنونت أيضًا: «بوج للخارج.. ورقة فرنسا الرابحة لن تجدد لأولى»، فى إشارة إلى عزم مانشستر يونايتد بيع بوجبا فى الصيف لعدم تجديد تعاقده، إلى جانب الاهتمام بتعزيز الصفوف بضم المهاجم إيرلينج هالاند.

جوزيه مورينيو - صورة أرشيفية

وفى الأسفل كتبت: «بيب: من الجيد تواجد اليونايتد فى سباق التتويج باللقب».

أما صحيفة «ديلى إكسبريس» فعنونت: «حركة سولسكاير لهالاند.. النرويجى يتصدر قائمة اليونايتد، ولكن بوجبا سيرحل». وفى الأسفل كتبت: «رعب مورينيو من سلوك اللاعبين»، وفى الجانب كتبت: «أنشيلوتى يحضّر خضيرة».

من جانبها عنونت «ديلى تليجراف»: «فى الصعود.. الدور البطولى لسون فى ارتقاء للسبيرز للمركز الثالث».

وأخيرًا عنونت «ديلى ميل»: «فوضى كوفيد-19.. غضب جوزيه بعد خرق لاعبى السبيرز ووست هام قوانين الحظر».

فى شأن آخر، انتهك ميندى لاعب مانشستر سيتى، البروتوكول الصحى الخاص بفيروس كورونا، أثناء احتفالات رأس السنة.

بول بوجبا - صورة أرشيفية

ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن بنجامين ميندى، ظهير مانشستر سيتى، أقام حفلًا فى منزله ليلة رأس السنة، عقب أيام من إلغاء مباراة فريقه ضد إيفرتون. وكانت تقارير بريطانية زعمت أن عدد إصابات كورونا فى مانشستر سيتى، ارتفع إلى 8 حالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميندى أرسل أيضًا مقطع فيديو لرئيس وكالة لعارضات الأزياء فى لندن، يطلب منه إرسال فتيات إلى الحفل.

صورة ضوئية من الصحف الإنجليزية

وأوضحت أن ميندى اعتذر عن خرق البروتوكول الطبى لكورونا، قائلًا إن الحفل حضره فقط صديقته وابنة أخته وابن أخيه، الذين يعيشون معه. وذكرت أن ميندى عاد واعترف بأن الحفل شهد أيضًا حضور صديق صديقته وشريكته، بالإضافة إلى رئيس الطهاة.

صورة ضوئية من الصحف الإنجليزية

وقالت «ذا صن» إن الصور التى تم التقاطها لمنزل ميندى من الخارج، أظهرت أن 3 فتيات غادرن فى السادسة صباحًا يوم رأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن ميندى أصر على أنه لم يسمح للفتيات بالدخول إلى منزله.