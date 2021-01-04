شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. «سلاح لوكاكو» الأخطر فى «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق البلجيكى روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، رقمًا مميزًا خلال مباراة فريقه المقامة أمام كروتونى، بمنافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدورى الإيطالى.

وساهم لوكاكو فى تسجيل الهدف الأول للإنتر، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله لاوتارو مارتينيز الذى أحرز الهدف الأول.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن لوكاكو ساهم فى تسجيل 15 هدفا منذ بداية هذا الموسم بالدورى الإيطالى، أكثر من أى لاعب آخر بالمسابقة.

وأضافت أن لوكاكو خلال 14 مباراة سجل 12 هدفا، فيما قدم 3 تمريرات حاسمة.

بينما قالت شبكة «أوبتا» إن لوكاكو مرر 3 من تمريراته الخمس الحاسمة فى الدورى الإيطالى، لزميله لاوتارو مارتينيز، بما فيها آخر تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن النجم البلجيكى يواصل مسلسل تألقه مع فريق إنتر ميلان خلال الفترة الأخيرة