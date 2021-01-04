شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانكفورت» يسعى لضم «جوشوا» لاعب «بايرن ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادى آينتراخت فرانكفورت الألمانى حقيقة اهتمامه بضم مهاجم بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية، قد أفادت بأن فرانكفورت يفاضل بين 3 مهاجمين لتعويض رحيل الهولندى باس دوست، إلى كلوب بروج البلجيكى، من بينهم مواطنه جوشوا زيركزى، لاعب البايرن.

وخلال تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»، علق فريدى بوبيتش، المدير الرياضى لفرانكفورت، على تلك التقارير، بقوله «جوشوا لاعب رائع، فهو شاب يملك الكثير من المقومات». وأضاف: «نحن نبحث عن لاعبين من هذه النوعية، سواء كان هو أو غيره».

ويرتبط صاحب الـ19 عامًا بعقد مع النادى البافارى ممتد حتى صيف 2023، لكنه فقد ثقة مدربه هانز فليك مؤخرًا، ليكتفى بالظهور في 3 مباريات بالبوندسليجا هذا الموسم.