شكرا لقرائتكم خبر عن تنس الإمارات ينظم 5 بطولات في أبوظبي ودبي والفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ملاعب الإمارات بالتنس نشاطاً استثنائياً في شهر يناير/كانون الثاني الحالي؛ وذلك بإقامة 5 بطولات كبرى في شهر واحد في محفل تنظيمي بارز يعكس المكانة التي تتمتع بها الإمارات في جميع الجوانب ومنها الجانب الرياضي، وستقام البطولات الخمس بواقع ثلاث بطولات في دبي وواحدة في كل من العاصمة أبوظبي والفجيرة.

ويبرز إلى الواجهة بطولة أبوظبي لتنس السيدات، والتي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 13 يناير الحالي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورابطة تنس السيدات المحترفات، وتقام في ملاعب مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 64 لاعبة، منهن 4 من أفضل 10 لاعبات تصنيفاً في العالم، ومنهن الأمريكية كينين المصنفة الرابعة على العالم، والأوكرانية سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً، ونخبة أخرى من اللاعبات المميزات.

وتستضيف دانة الدنيا دبي خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الحالي في ملاعب نادي السوق الحرة بدبي تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة لتنس السيدات، والمؤهلة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى وإحدى بطولات التنس الكبرى الجراند سلام، التي تقام نهائياتها في مدينة ملبورن الأسترالية في فبراير/شباط المقبل، ويشارك في تصفيات دبي 64 لاعبة، وتستضيفها السوق الحرة بدبي.

وينظم اتحاد الإمارات للتنس وبرعاية مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع شركة أم باور للخدمات الرياضية، وفندق الحبتور جراند، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتنس «لجنة الشاطئية» بطولتين لتنس الشاطئية وتقامان في منطقة الميناء السياحي في دبي؛ حيث تقام الأولى بتاريخ 15 من يناير الحالي، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، بينما تقام البطولة الثانية يومي 22 و 23 الشهر الحالي في نفس الملاعب، وتبلغ جوائزها 4000 دولار أمريكي بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة.

وتستضيف الفجيرة، خلال الفترة من 18-24 يناير الحالي، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للسيدات بالتنس ITF، وتبلغ قيمة جوائزها 25 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى النقاط التصنيفية، وذلك تحت إشراف الاتحادين الإماراتي والدولي للتنس، بمشاركة 60 لاعبة من مختلف دول العالم، وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم الدولي للتنس، في نادي الفجيرة للتنس.

وتأتي استضافة الإمارات للبطولات المذكورة؛ لما تتمتع به الدولة من بنية تحتية مميزة، وكبيئة نموذجية لممارسة التنس في الإمارات.

وأشاد اتحاد الإمارات للتنس بالجهود المبذولة من قبل اللجان المنظمة للبطولات، مؤكداً استعداده لتقديم كافة أنواع الدعم المتاح لنجاحها، وبشكل يليق ومكانة الإمارات على مستوى العالم.

وقال الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، إن تنظيم ثلاث بطولات دولية إضافة إلى بطولتي الشاطئية، وبفترات متقاربة، يعكس المكانة المميزة للرياضة الإماراتية، مشيراً إلى أن استضافة عدد كبير من أفضل لاعبات العالم خلال فترة قصيرة يؤكد أن الإمارات أصبحت وجهة مميزة للتنس في العالم، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تطور اللعبة في الدولة.