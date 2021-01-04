شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يأمر بصرف 12 مليون درهم لأصحاب الإنجازات في 17 نادياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمراً سامياً بمكافأة الأندية أصحاب الإنجازات للموسم السابق بمبلغ 12.685.000، وتخصص المكافأة لـ17 نادياً من أندية الإمارة الباسمة؛ وهي: نادي الشارقة الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين ونادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الثقافي الرياضي ونادي خورفكان الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي اتحاد كلباء الرياضي ونادي الذيد الثقافي الرياضي، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ونادي الشارقة للثقافة والفتيات، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي الشارقة للفروسية والسباق، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة الجديدة والسخية بتحفيز الأندية أصحاب الإنجازات للموسم الرياضي 2019-2020 بما يمثل ترجمة لاهتمام سموه المتعاظم بأبنائه الرياضيين ودعمه اللامحدود لأندية الإمارة الباسمة، وحرصه على تقدير المتميزين من الأندية واللاعبين.

وقال هلال: «نحن في مجلس الشارقة الرياضي، لا يسعنا إلا التعبير عن بالغ الامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي تعد وساماً جديداً؛ حيث يمثل اهتمام سموه بالرياضة والرياضيين دافعاً وتحدياً لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الإمارة الباسمة بما يقابل هذه الرعاية التي تحظى بها الأندية في الإمارة الباسمة وتوفير كافة المتطلبات من مرافق رياضية مميزة وبنى تحتية على أعلى مستوى واهتمام بالكوادر البشرية سواء من إداريين أو مدربين أو لاعبين، بما قاد إلى خلق سمعة مميزة قادت الرياضة في الإمارة الباسمة لمكانة عالية تدفع الأندية لتحقيق الأهداف المرجوة».

وأضاف: «تأثرت الرياضة بشكل عام بفترة التوقف كما توقف النشاط لبعض الفرق وتوقفت بعض البطولات؛ لكن بتوجيهات سموه تشمل المكرمة أصحاب الإنجازات من مختلف الأندية في مختلف الألعاب وهو ما يشكل رسالة للأندية بأن الإنجازات هي عنوان رياضة الإمارة الباسمة؛ بفضل البيئة الرياضية المثالية التي تنبع من رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة من أجل تميز الأندية على كافة المستويات وأن تتطلع للمنافسة على المراكز الأولى».

علي المدفع: وضع فرقنا ممتاز على مستوى الكرة والألعاب الجماعية والفردية، وحرص جميع رؤساء أندية الشارقة وأمناء السر وأعضاء مجالس إدارات الأندية على رفع عبارات الشكر والثناء والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وأكد علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن مكارم سموه السخية متواصلة للرياضة والرياضيين؛ من خلال اعتماد الموازنات والإشادة بالنتائج ومكافأة أصحاب الإنجازات وتكريمهم بمثل هذه المكارم.

وقال: إن مثل هذه المكارم تعد حافزاً للمضي قدماً لجميع فرق النادي على مستوى كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى والألعاب الفردية، وأوضح: «نتمنى كمجلس إدارة أن نكمل مسيرة مجالس إدارات النادي التي سبقتنا في العمل، ومن جانبنا لن ندخر جهداً في سبيل الارتقاء بالعمل؛ للمحافظة على البقاء في القمة».

وأضاف: «راضون كل الرضا وجميع فرقنا في وضع ممتاز للغاية؛ بفضل دعم واهتمام سموه، ونسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الرعاية لأبناء النادي في ظل الظروف الصحية مع هذه الجائحة، وهناك تحديات كبيرة، ونحاول توفير كل التدابير والإجراءات الاحترازية لأجل المحافظة على شبابنا من خلال الجهود الكبيرة المبذولة من النادي عبر إدارة الصحة والطب».



جمعة الشامسي: تحفيز الأبطال دافع للأفضل

وقال جمعة الشامسي رئيس نادي الحمرية: «إن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لا تتوقف أبداً، فسموه دائماً يحفز الرياضيين وأصحاب الإنجازات، وهذا الأمر ليس غريباً وليس جديداً على سموه».

وفيما يتعلق بإنجازات نادي الحمرية، قال: «حققنا العديد من الألقاب والميداليات والإنجازات؛ بفضل دعم ورعاية سموه، وأبرز إنجازات نادي الحمرية كانت في الألعاب الفردية، مثل بطولاتنا في التجديف والشراع والألعاب البحرية وفي السباحة وألعاب القوى، وبكل تأكيد فإن مثل هذه المكارم تعد حافزاً ودفعة معنوية كبيرة للرياضيين في الإمارة الباسمة».



البطائح يعد بمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات

ورفع حمد بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح وعبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام ورئيس اللجنة الرياضية أسمى عبارات الشكر والثناء إلى صاحب السمو حاكم الشارقة باسم أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين وجميع منتسبي النادي على المكارم المتواصلة والدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين من حيث المنشآت الفخمة والموازنات ورعاية الموهوبين ما أسهم في رفع سقف طموحات النادي لتحقيق الإنجازات.

وقالا: «نعد سموه بأن القادم سيكون أفضل كثيراً، بتكاتف أبناء النادي لاسيما بعد الروح المعنوية العالية التي بثتها مكرمة أصحاب الإنجازات في نفوس الجميع»، وأكدا أن نادي البطائح عازم على البقاء ضمن قائمة الإنجازات.



نادي المدام: جاءت في وقتها المناسب

قال سلطان بن هويدن الكتبي رئيس نادي المدام: إن صاحب السمو حاكم لشارقة دائماً يتابع ويولي الشباب والرياضة كل الاهتمام والتقدير ومثل هذه المكارم ليس غريبة وليست جديدة على سموه وإن الإنجازات التي حققها النادي جاءت بفضل الروح الجماعية في العمل والتكاتف بين جميع أبناء النادي من مجلس إدارة ولاعبين وإداريين وموظفين وعاملين.

وتوجه كذلك بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي من خلال التعاون المثمر مع جميع الأندية، وقال: «نعد أبناء المنطقة بأن يكون القادم أفضل».

وتوجه عبدالله مطر الكتبي أمين سر عام مجلس إدارة نادي المدام بالشكر إلى صاحب الأيادي البيضاء والمكارم السخية صاحب السمو حاكم الشارقة، الداعم الأول للرياضة، وقال: هذه المكرمة جاءت في سنة جديدة وتعد بشارة خير في أول عام 2021، وهي بلا شك ليست غريبة أو جديدة على سموه، فقد تعودنا من سموه على مثل هذه المكارم، وقد جاءت في وقتها؛ لتسعد وتدعم أصحاب الإنجازات وسط الظروف الصعبة بسبب الجائحة التي نتمنى أن تزول لتعود الحياة إلى طبيعتها، وستكون حافزاً لكل الأندية في الإمارة الباسمة، خاصة بعد أن تفوق النادي في القوس والسهم وتنس الطاولة وبعض الألعاب الجماعية.



طارق بن خادم: ثقة غالية وباقون على العهد دائماً

تقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، «نصير المعاقين»، على مكرمته السامية بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم الرياضي السابق.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على توفير كل سبل الرعاية والعناية الفائقة، والاهتمام المتواصل لأبنائه الرياضيين، وخاصة فرسان الإرادة ممن حققوا إنجازات على كافة المستويات الرياضية.

وأضاف ابن خادم: إن جميع الرياضيين من ذوي الإعاقة عازمون على عدم التفريط بهذه الثقة الغالية التي يمنحهم إياها «نصير المعاقين»، وأنهم على العهد دائماً والوعد في المحافل المقبلة؛ بغية الوصول إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير بتكريم الرياضيين سيكون له بالغ الأثر؛ حيث سيوفر بيئة خصبة في مواصلة الإنجازات وحصد المزيد من البطولات.

كما تقدمت كلثم عبيد المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية لأصحاب الإنجازات من الفرق الرياضية بأندية الشارقة، مشيرة إلى أن مكرمة سموه ستكون دافعاً لبذل المزيد من العمل؛ لتحقيق الإنجازات.

كما توجه أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية، مؤكداً أن هذا الاهتمام والدعم يضاعفان من مسؤولية المعاقين؛ بغية الوصول باللاعبين إلى آفاق النجاح وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتهم في جميع المنافسات المحلية والدولية والعالمية.



ندى النقبي: دعم الشيخة قادنا للإنجازات

قالت ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: نتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته التي تأتي امتداداً لمكارم سموه السخية والداعمة لأبنائه وبناته الرياضيين والتي تحفزهم على بذل المزيد من العطاء في ميادين الرياضة، كما نشكر حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على اهتمام سموها ودعمها الدائم لبناتها اللاعبات والتي لولاها لما استطعنا تحقيق هذه الإنجازات، والوصول إلى هذا المستوى المتطور الذي قاد لاعبات النادي إلى منصات التتويج، كما نشيد بدور مجلس الشارقة الرياضي في المتابعة، والتهاني موصولة للاعبات والأجهزة الفنية والإدارية، ولا شك أن التكريم حافز للمزيد من الإنجازات والألقاب.



سالم بن هويدن: دافع لتعزيز مسيرة المنتخبات

وأكد سالم بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد صاحب التميز والإنجازات في الرماية، أن صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً صاحب مبادرات لأصحاب التميز والإنجازات الرياضية والشبابية، وقال: نشكر سموه على هذه المكرمة السخية؛ لأنها تمنح الدافع والحافز لجميع اللاعبين والأندية؛ لتقديم الأفضل في ميادين التنافس الشريف، ما يسهم في التألق من جميع الأندية، وهذا يصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية والرياضة بصفة عامة وسيكون دافعاً لهم لرفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الخارجية.