شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الثقة للمعاقين يثمن مكرمة حاكم الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «نصير المعاقين»، على مكرمته السامية بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم الرياضي السابق.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، حرص صاحب السمو حاكم الشارقة، على توفير كل سبل الرعاية والعناية الفائقة، والاهتمام المتواصل لأبنائه الرياضيين، وخاصة فرسان الإرادة ممن حققوا إنجازات على كافة المستويات الرياضية.

وأضاف ابن خادم: إن جميع الرياضيين من ذوي الإعاقة عازمون على عدم التفريط بهذه الثقة الغالية التي يمنحهم إياها «نصير المعاقين»، وأنهم على العهد دائماً والوعد في المحافل المقبلة؛ بغية الوصول إلى منصات التتويج، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير بتكريم الرياضيين سيكون له بالغ الأثر؛ حيث سيوفر بيئة خصبة في مواصلة الإنجازات وحصد المزيد من البطولات.

كما تقدمت كلثم عبيد المطروشي نائبة رئيس مجلس إدارة نادي الثقة، بأسمى معاني الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية لأصحاب الإنجازات من الفرق الرياضية بأندية الشارقة، مشيرة إلى أن مكرمة سموه ستكون دافعاً لبذل المزيد من العمل؛ لتحقيق الإنجازات.

كما توجه أحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على مكرمة سموه السخية، مؤكداً أن هذا الاهتمام والدعم يضاعفان من مسؤولية المعاقين؛ بغية الوصول باللاعبين إلى آفاق النجاح وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتهم في جميع المنافسات المحلية والدولية والعالمية.