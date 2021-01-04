شكرا لقرائتكم خبر عن «بوذيب» تدشن موسم القدرة اليوم بسباق تأهيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي موسم القدرة الجديد، على مدار ثلاثة أيام، حيث تكون البداية صباح الثلاثاء بالسباق التأهيلي لمسافة 40 كلم، ويعقبه الأربعاء سباق تأهيلي آخر لمسافة 80 كلم، فيما يقام سباق دولي لمسافة 100 كلم نجمة واحدة يوم الخميس.

ويأتي استئناف نشاط القدرة بعد تأخير الموسم بسبب القرارات الظالمة من الاتحاد الدولي للفروسية، والتي أبطلتها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في نوفمبر الماضي بقرار تاريخي بعودة نشاط الفروسية في الدولة.

وتستأثر قرية بوذيب للقدرة بنحو 22 سباقاً وبطولة من جملة 56 سباقاً تقام خلال الموسم تستضيفها ميادين القدرة، حيث تنظم مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم 23 سباقاً وبطولة، بينما تنظم قرية الإمارات العالمية بالوثبة في أبوظبي 11 سباقاً وبطولة.

وتغطي المجموعة المتنوعة من السباقات، كل فئات القدرة ابتداءً من البطولات الكبرى لمسافة 160 كلم، ومسافة 120 كلم إلى السباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى سباقات مخصصة للسيدات، وأخرى للشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.

وجاء برنامج السباقات الذي أعلنه اتحاد الفروسية والسباق، متوازناً وملبياً لاحتياجات الملاك والفرسان والمدربين، حيث غطى كل الفئات، كما راعى أيضاً السباقات التأهيلية التي يحتاج إليها الفرسان للاستحقاقات الدولية.

ومن أبرز الفعاليات التي تستضيفها قرية بوذيب للقدرة مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله، والذي يضم ماراثون 240 كلم، ويقام على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل.

وكان اتحاد الفروسية والسباق قد أعلن الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية للقدرة، وتتضمن الإجراءات عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة اختبار «مسحة الأنف» السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق شاملاً الذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، أما منطقة الفحص البيطري فقد تم تحديد شخص واحد لكل خيل، وعدم مشاركة المعدات مع الآخرين والحفاظ على المسافة الأمنية في جميع الأماكن.