رالي دكار: العطية يحرز المرحلة الثانية

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بيشة (السعودية): أحرز القطري ناصر العطية (تويوتا) الاثنين المرحلة الثانية من رالي دكار 2021 لفئة السيارات، بعدما قطع مسافة 457 كلم بين بيشة ووادي الدواسير في السعودية بزمن قدره 4 ساعات و3 دقائق و14 ثانية، متقدماً على الفرنسي ستيفان بيترهانسل والإسباني كارلوس ساينز.

وتفوق حامل اللقب ثلاث مرات على سائقي ميني بفارق دقيقتين و35 عن بيترهانسل البطل التاريخي للرالي بعدد الألقاب الملقب بـ "السيد داكار" (13 لقبا) و9 دقائق و17 ثانية عن الإسباني الفائز بالمرحلة الأولى.

وتصدر بيترهانسل الترتيب العام أمام زميله في ميني بفارق 6 دقائق و37 ثانية وقفز العطية من المركز العاشر إلى الثالث بفارق 9 دقائق و14 ثانية.

وحل الفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم لسباقات الرالي في المركز السادس في مرحلة اليوم بفارق 16 دقيقة و53 ثانية عن العطية بعدما كان حل في المركز 22 في المرحلة الافتتاحية الأحد ليرتقي بذلك إلى المركز السابع على الجدول العام.

وفاز الإسباني جوان باريدا (هوندا) بالمرحلة الثانية في فئة الدراجات النارية.

وقطع الدراج البالغ من العمر 38 عاما المسافة في 4 ساعات و17 دقيقة و56 ثانية متقدما على زميله حامل اللقب الأميركي ريكي برابيك (هوندا) الثاني بـ 3 دقائق و55 ثانية والتشيلي بابلو كينتانيلا (هوسكفارنا)، وصيف نسخة 2020، بـ 6 دقائق و ثانيتين.

وتصدر باريدا جدول الترتيب بفارق أكثر من 6 دقائق عن برابيك والبوتسواني روس برانتش(ياماها).

ترتيب المرحلة الثانية للسيارات:

1. القطري ناصر العطية (تويوتا) 4:03,14 ساعات

2. الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني) بفارق 2:35 دقيقة

3. الإسباني كارلوس ساينز (ميني) 9:17

4. السعودي يزيد الراجحي (تويوتا) 10:24

5. الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري) 10:27

6. الفرنسي سيباستيان لوب (بي آر إكس) 16:53

7. الجنوب افريقي براين براغواناث 17:21

8. البولندي جايكوب بجيكونسكي (تويوتا) 17:49

9. الروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني) 20:38

10. الهولندي بيرنهارد تن برينك (تويوتا) 21:38

الترتيب العام للعشرة الأوائل بعد المرحلة الثانية للسيارات:

1. الفرنسي ستيفان بيترهانسل (ميني)

2. الإسباني كارلوس ساينز (ميني)

3. القطري ناصر العطية (تويوتا)

4. الفرنسي ماتيو سيرادوري (سنتشوري)

5. البولندي جايكوب بجيكونسكي (تويوتا)

6. السعودي يزيد الراجحي (تويوتا)

7. الفرنسي سيباستيان لوب (بي آر إكس)

8. الجنوب افريقي براين براغواناث (سنتشوري)

9. الهولندي بيرنهارد تن برينك (تويوتا)

10. الإسباني ناني روما (بي آر إكس)

ترتيب المرحلة الثانية للدراجات:

1. الإسباني جوان باريدا (هوندا) 4:17,56 ساعات

2. الأميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 3:55 دقيقة

3. التشيلي بابلو كينتانيلا (هوسكفارنا) 6:02

4. البوتسواني روس برانتش (ياماها) 11:54

5. التشيلي خوسيه فلوريمو (هوندا) 12:06

6. الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) 12:42

7. السلوفاكي ستيفان سفيتكو (كاي تي أم) 14:15

8. الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا) 15:21

9. الأسترالي دانيال ساندرز ((كاي تي أم) 16:31

10. الفرنسي كزافييه دو سولتريه (هوسكفارنا) 17:24

الترتيب العام للعشرة الأوائل بعد المرحلة الثانية للدراجات:

1. الإسباني جوان باريدا (هوندا)

2. الأميركي ريكي برابيك (هوندا)

3. البوتسواني روس برانتش (ياماها)

4. التشيلي بابلو كينتانيلا (هوسكفارنا)

5. الفرنسي كزافييه دو سولتريه (هوسكفارنا)

6. الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها)

7. الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا)

8. الأميركي سكايلر هوس (كاي تي أم)

9. السلوفاكي ستيفان سفيتكو (كاي تي أم)

10. الإسباني لورنزو سانتولينو (شيركو فاكتوري)