شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الاجتماع الأول بين حسام البدرى واللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، اليوم، تناول الاجتماع سبل إعداد المنتخب للارتباطات الأفريقية المقبلة للفريق ومتطلباته من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وعاد حسام البدرى مؤخرا من كندا حيث كان فى زيارة عائلية لأسرته، واتفق مع اللجنة الثلاثية على عقد الاجتماع اليوم الذى يعتبر الأول له مع اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة والتى تم تعيينها منذ أسبوعين تقريبا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".



البدرى



البدرى

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه يوجد ثلاثة عناصر جديدة سوف تنضم لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادًا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة، والمقرر لهما مارس المقبل، والتى سوف تحسم الصعود لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وعلم ”الخليج 365” أن هناك 4 لاعبين جدد يضعهم الجهاز الفنى لمنتخب تحت المنظار فى المرحلة الحالية وسيتم ضم ثلاثة منهم فى المعسكر المقبل حال استمرارهم على نفس المستوى حيث يشترط جهاز المنتخب ثبات المستوى لفترة طويلة لضم أى وجه جديد.

واقترب محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة بقوة من الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة فى ظل تألقه الشديد مع ناديه مؤخرا وحفاظه على مستواه الفنى ، بجانب ابتعاد محمد بسام حارس الطلائع عن مستواه مؤخرا وجلوس مهدى سليمان على دكة بيراميدز، ومن المقرر أن ينضم منصف للمنتخب بجوار محمد الشناوى حارس الأهلى ومحمد أبو جبل حارس الزمالك.

كما يضع جهاز المنتخب إمام عاشور لاعب الزمالك ضمن قائمة اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب فى الفترة المقبلة نظرا لنجاحه فى استغلال الفرصة التى حصل عليها فى الزمالك مؤخرا ومشاركته فى أكثر من مركز سواء فى وسط الملعب أو تحت رأسى الحربة بجانب إجادته للتصويب على المرمى من بعد.

ويأتى أيضًا ضمن اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب اللاعب كريم فؤاد لاعب إنبى الذى يقدم مستويات رائعة هذا الموسم وقام شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بضمه فى المعسكر الأخير لمباراتى البرازيل وكوريا الجنوبية ولفت الأنظار بقوة.

ونفس الأمر ينطبق على اللاعب شادى حسين مهاجم سيراميكا الذى خطف الأنظار بقوة بعد تسجيله هدفين بالدورى فضلا عن مستواه المميز وإمكاناته الكبيرة داخل الملعب.