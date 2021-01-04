شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. على خليل لاعب الزمالك بطل فيلم "شحاتة أبو كف" الحقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيلم غريب فى بيتى وبطله الشهير بـ"شحاتة أبو كف" الذى جسد شخصيته الفنان الراحل نور الشريف أمام سعاد حسنى، لم يكن قصة من خيال المؤلف، بل هو قصة حقيقية لأحد نجوم فريق الزمالك السابقين هو على خليل .

وكشف اللاعب عن تفاصيل القصة حتى تحولت إلى فيلم، قائلا إن هناك أحد المخرجين حضر إلى النادى وأخطر حنفى بسطان نجم الزمالك الأسبق أنه يجهز لإنتاج فيلم عن نجوم الكرة، وطلب من بسطان أن يحكى له مشاكل اللاعبين، وبالفعل قص عليه لاعب الزمالك المشاكل التى تواجه اللاعبين، ومنها أزمة البحث عن شقة، وأن أحدهم يسهر وآخر يعرف البنات، قائلا، "ماشى مع بنات"، لذا فالفيلم توليفة من حياة عدد من لاعبى الكرة وليس لاعبا واحدا.

وفيما يخص الجزء الخاص بحياته الشخصية فى الفيلم، قال خليل، "أزمة الشقة التى واجهت شحاتة أبو كف هى نفس الأزمة التى واجهتنى، حيث إننى كنت مغتربا غير مقيم بالقاهرة، فأنا من بنى سويف، والنادى لم يوفر لى شقة وقتها، الأمر الذى سبب مشكلة بالنسبة لى".