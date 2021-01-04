شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى "لغز غامض" فى الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب باهر المحمدى، قائد النادى الإسماعيلى، عن مباراة فريقه المصيرية أمام الرجاء المغربى المقرر لها الاثنين المقبل في إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بسبب عدم تعافيه من إصابة غضروف الركبة التى عانى منها مرتين على التوالى، ليبقى لغزاً محيراً فى قلعة الدراويش بسبب غيابه عن الفريق ما يقرب من عام كامل بسبب الإصابات.

أصيب باهر المحمدى للمرة الأولى فى مارس 2020 حينما تعرض للإصابة بتمزق فى أربطة الركبة خلال مباراة الجونة وخضع لجراحة عاجلة تحت إشراف طبيبه الألمانى.

وفى 20 ستبمبر الماضى أعلن أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى فى نادى الإسماعيلى تأكد إصابة باهر المحمدى مدافع الدراويش بقطع فى الغضروف الخارجى للركبة للمرة الثانية على التوالي، ليتأكد غيابه عن الدراويش لمدة تتراوح من ثلاثة لـ خمسة أشهر.

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك فى 17 مباراة الموسم الماضى، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مرة.

أكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن هناك مساعى مكثفة للحاق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق بمواجهة الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب يوم 11 يناير الجارى على ملعب محمد الخامس،فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة العربية.

وأضاف عبد العزيز،”اللاعب فى مرحلة التأهيل وهناك محاولات مكثفة للحاقه بتلك المواجهة المرتقبة”.

وأشار طبيب الاسماعيلى إلى أن "أرى بابل سيكون جاهزا لتلك المباراة بعد اكتمال شفائه وفضلنا حصوله على راحة كاملة خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة جاهزيته لتلك المباراة”.

وبسؤاله عن موقف محمود دونجا قال طبيب الإسماعيلي، "خضع لأشعة بعد إصابته بكدمة فى الكاحل بمباراة المقاصة إلا أنها لم تمنعه من اللحاق بالمباراة”

وأضاف طبيب الإسماعيلي، "مروان الصحراوى قلب الدفاع أصيب بكدمة فى الكتف، لكنها لن تعوقه عن المشاركة باللقاء فى المغرب.. ومحمد بيومى أيضا سيكون جاهزا للمباراة وسنفتقد لجهود الثنائى باهر المحمدى وأحمد أيمن فى ظل حاجتهما لفترة تأهيل طويلة”.