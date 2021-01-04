شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، والذى أبعده مؤخراً عن المشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات، وكتب ربيعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمد لله النتيجة سلبى شكراً لدعواتكم"، وكان الأهلى قد أعلن فى وقت سابق عن إصابة رامى ربيعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق وعمرو السولية بفيروس كورونا.



رامى ربيعة

وشارك محمود عبد المنعم كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق ثلاثى الأهلى فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش، بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية، وشارك الثلاثى فى المران الأخير الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى بالسلام، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وأفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سونيديب بطل النيجر.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء فى إياب دور الـ32 من منافسات دورى ابطال إفريقيا..وكان الأهلى قد فاز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب المالى أليو ديانج.