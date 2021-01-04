شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر ينتظم فى مران الأهلي بعد شفائه من كدمة الضلوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، فى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بكدمة فى الضلوع، ويخوض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر.

وشارك محمود عبد المنعم كهربا، ومحمد مجدي قفشة، وأكرم توفيق، ثلاثي الأهلي في المران بعد تحول نتيجة المسحة الطبية لهم من إيجابية إلى سلبية، وشارك الثلاثي في المران الأخير الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلي بالسلام، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن سلبية مسحة «كهربا وقفشة وأكرم»، بعد خضوعهم للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سونيديب بطل النيجر.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال إفريقيا..وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب المالي أليو ديانج.